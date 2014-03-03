Netflix представил трейлер документального фильма об Эдди Мерфи

Мировая премьера состоится 12 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма об американском актере Эдди Мерфи. Режиссером проекта выступил Энгус Уолл.

Фильм расскажет о жизни и карьере 64-летнего актера. В нем покажут творческий путь, взлеты и падения Мерфи, а также испытания, с которыми он сталкивался на протяжении десятилетий в индустрии. Помимо самого актера в фильме появятся Крис Рок, Джейми Фокс и Пит Дэвидсон. Мировая премьера состоится 12 ноября.

Эдди Мерфи известен своими ролями во франшизе "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также в фильмах "Поменяться местами", "Поездка в Америку", "Доктор Дулиттл" и другие.

Видео: YouTube / Netflix