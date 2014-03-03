Netflix представил трейлер документального фильма об Эдди Мерфи

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма об американском актере Эдди Мерфи. Режиссером проекта выступил Энгус Уолл.
Фильм расскажет о жизни и карьере 64-летнего актера. В нем покажут творческий путь, взлеты и падения Мерфи, а также испытания, с которыми он сталкивался на протяжении десятилетий в индустрии. Помимо самого актера в фильме появятся Крис Рок, Джейми Фокс и Пит Дэвидсон. Мировая премьера состоится 12 ноября.
Эдди Мерфи известен своими ролями во франшизе "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также в фильмах "Поменяться местами", "Поездка в Америку", "Доктор Дулиттл" и другие.Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Преступление 101".
Видео: YouTube / Netflix
