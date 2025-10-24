  1. Главная
Сегодня, 8:27
Вышел трейлер фильма "Преступление 101"

Мировая премьера состоится 13 февраля 2026 года.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила трейлер фильма "Преступление 101". Режиссером картины выступил Барт Лэйтон.

Сюжет основан на повести Дона Уинслоу. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, а в центре истории окажется неуловимый вор, который проводит дерзкие ограбления на трассе 101. Он планирует уйти на покой после очередного дела, но встреча со страховым агентом меняет его планы. В это же время на их след выходит упрямый сыщик.

В главных ролях сыграли Крис Хэмсворт, Марк Руффало, Холли Берри, Барри Кеоган и другие. Мировая премьера состоится 13 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел официальный трейлер сериала "Из многих".

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios

Теги: amazon mgm studios, преступление 101, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

