Вышел трейлер фильма "Преступление 101"

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила трейлер фильма "Преступление 101". Режиссером картины выступил Барт Лэйтон.

Сюжет основан на повести Дона Уинслоу. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, а в центре истории окажется неуловимый вор, который проводит дерзкие ограбления на трассе 101. Он планирует уйти на покой после очередного дела, но встреча со страховым агентом меняет его планы. В это же время на их след выходит упрямый сыщик.

В главных ролях сыграли Крис Хэмсворт, Марк Руффало, Холли Берри, Барри Кеоган и другие. Мировая премьера состоится 13 февраля 2026 года.

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios