"Холоп" Клима Шипенко добился небывалого успеха за рубежом

Кассовые сборы комедии в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов.

Комедия Клима Шипенко "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли добилась небывалого успеха за рубежом. С начала проката сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов. Об этом сообщает портал filmpro.

В настоящий момент фильм стал самой кассовой российской лентой в странах Балтии, где его посмотрели более 70 тысяч зрителей. Сборы картины в Литве, Латвии и Эстонии превысили 461 тысяч евро.

Статус самого успешного фильма из России удалось получить и на родине Биковича – в Сербии. Там "Холоп" собрал более миллиона долларов. Картина также произвела фурор в Республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины).

Успехом увенчались показы "Холопа" в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании. Также фильм увидели жители Израиля, США и Канады. Американские кинотеатры хотят даже продлить прокат картины до 26 февраля.

Отметим, что на родине кассовые сборы "Холопа" превысили 3 млрд рублей. Таким образом, фильм стал самым кассовым в истории российского проката.

Сюжет комедии "Холоп" рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое - в деревню с атмосферой 19 века.

Ранее Клим Шипенко прояснил судьбу возможного сиквела "Холопа".

Фото: кадры из фильма "Холоп"