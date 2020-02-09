Кассовые сборы "Холопа" превысили 3 млрд рублей

Картина закрепилась на первом месте самых кассовых фильмов в новейшей истории России.

Согласно данным Единой информационной автоматизированной системы, в российском прокате фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал более 3 миллиардов рублей. Фильм официально стал самой кассовой картиной современности в России.

Сюжет комедии "Холоп" рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое - в деревню с атмосферой 19 века.

В фильме снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

Видео: Youtube / Central Partnership