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Кассовые сборы "Холопа" превысили 3 млрд рублей

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Картина закрепилась на первом месте самых кассовых фильмов в новейшей истории России.

Согласно данным Единой информационной автоматизированной системы, в российском прокате фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал более 3 миллиардов рублей. Фильм официально стал самой кассовой картиной современности в России.

Сюжет комедии "Холоп" рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое - в деревню с атмосферой 19 века.

В фильме снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

Видео: Youtube / Central Partnership

Теги: кино, прокат, холоп
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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