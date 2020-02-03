"Холоп" – самый кассовый фильм в истории РФ и СНГ. Почти официально

Однако данные на 3 февраля не подтвердились официально.

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале заявил, что драма "Движение вверх" больше не является самым кассовым российским фильмом. Ее обошел фильм "Холоп", появившийся в российском прокате в новогодние праздники.

Однако при изучении Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) можно сделать вывод, что пока рекорд не пал – "Холоп" в России заработал 2,941 млрд рублей, в то время как "Движение вверх" – 2,943 млрд. Однако динамика показывает, что лидер на пьедестале российского кинопроката скоро сменится.

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм "Холоп" вызвал высокий спрос в США и Канаде.

Видео: Central Partnership / YouTube