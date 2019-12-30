Российский фильм "Холоп" вызвал высокий спрос в США и Канаде

Изначально было запланировано несколько сеансов, однако спрос оказался выше.

Российский фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко оказался популярен в США и Канаде. Прокатчики вводят дополнительные сеансы в 37 кинотеатрах в 28 американских и канадских городах, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании KinoFilm, представителя дистрибьютеров Александр Беляков.

Изначально было запланировано несколько сеансов, однако спрос оказался выше, а билеты быстро раскуплены. Дистрибьютер отметил, что фильм после своего успеха в России и других странах, вызывает любопытство у людей.

Сарафанное радио работает так хорошо, что облегчило работу по продвижению фильма. Так, дополнительные сеансы состоятся в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто. Напомним, ранее сообщалось, что "Холоп" Клима Шипенко стал вторым по сборам в истории российского проката.

Видео: Youtube / WorkshopCinema Trailers