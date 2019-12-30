"Холоп" Клима Шипенко стал вторым по сборам в истории российского проката

За время показов фильм собрал в кинотеатрах более 2,64 млрд рублей.

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко занял второе место по кассовым сборам в отечественном прокате. Комедия вышла в прокат 26 декабря и за это время собрала в российских кинотеатрах более 2,64 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Ранее на втором месте по сборам в российском прокате находился ремейк известного мультфильма "Король лев". Он собрал более 2,63 млрд рублей. При этом мультик все еще опережает "Холопа" по числу просмотров зрителей.

Первое место по кассовым сборам в истории российского проката занял фильм "Движение вверх". За все время показов лента собрала почти 2,9 млрд рублей.

Сюжет комедии "Холоп" рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое - в деревню с атмосферой 19 века.

В фильме снялись любимчики публики, в их числе Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

Ранее режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма "Холоп".