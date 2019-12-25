Клим Шипенко прояснил судьбу возможного сиквела "Холопа"

Об этом режиссер самого кассового фильма России рассказал корреспонденту ТАСС.

Режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко рассказал о том, возможна ли вторая часть у оригинальной картины. Шипенко отметил, что команда фильма не возвращалась к этой идее, поскольку "Холоп" все еще находится в прокате. При этом режиссер рассказал, что саму идею фильма он считает законченной и целостной, не требующей продолжения.

Ранее мы сообщили о том, что согласно данным Единой информационной автоматизированной системы, в российском прокате фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал более 3 миллиардов рублей. Фильм официально стал самой кассовой картиной современности в России.

Сюжет комедии "Холоп" рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое - в деревню с атмосферой 19 века.

Видео: Central Partnership / YouTube