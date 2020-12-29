Названы самые успешные фильмы в российском прокате за 2020 год

Рейтинг возглавила комедия Клима Шипенко "Холоп".

Фонд кино назвал самые успешные фильмы в российском прокате за 2020 год. Первую строчку рейтинга заняла комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп". Главную роль исполнил актер Милош Бикович. Об этом говорится на сайте фонда.

Несмотря на то, что "Холоп" вышел в прокат в конце 2019 года, основные сборы пришлись на 2020 год: 2,7 млрд из 3,1 млрд рублей. Комедию в кинотеатрах посмотрели более 10 млн человек.

Самой кассовой иностранной картиной стали "Джентельмены" Гая Ричи. Фильм собрал 1,2 млрд рублей, его посмотрели 4 млн зрителей.

На третьем месте в списке стоит "Лед-2" режиссера Жоры Крыжовникова. Фильм с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой посмотрели в кинотеатрах 6 млн человек. Они принесли картине 1,5 млрд рублей.

В топ-5 рейтинга также попали "Вторжение" Федора Бондарчука (почти 1 млрд рублей и 3,4 млн зрителей) и "Довод" Кристофера Нолана (943 млн рублей и 3,1 млн зрителей).

Ранее мы писали, что "Довод" Нолана возглавил "Абсолютный рейтинг фантастики" в 2020 году.

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