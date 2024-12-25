В Петербурге в 2024 году солнце светило почти 1,7 тыс. часов

Больше солнца было в мае и июне.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги 2024 года.

По словам специалиста, изменений за последние дни прошлого года почти не произошло. Осадков прибавилось 4 миллиметра, а солнце в последний день светило 1,2 часа. Температура воздуха перед Новым годом, хоть и была высокой, уже не играла решающей роли для годовой температуры.

Средняя температура составила +7,9 градусов, выпало 709 миллиметров осадков. Осадки фиксировали 241 день, а солнце светило 1696 часов и 257 дней.

Хотя не удалось достигнуть 1700 часов, но все равно это пятое значение в этом веке. А вот количество солнечных дней вплотную приблизилось к максимуму 2005 года. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Больше солнца было в мае и июне. Сентябрьские 215 часов солнца рекордные, как и вся солнечная осень, преодолевшая в Северной столице отметку в 300 солнечных часов.

Ранее на Piter.TV: из-за снега и обледенения в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности.

Фото: Piter.TV