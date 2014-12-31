Попова: продукция с маркировкой находится в прозрачной зоне для контроля

В Роспотребнадзоре напомнили о возможности моментального запрета определенной некачественной продукции на кассах магазинов.

Продукция, которая подвергается маркировке на российской территории, находится в четкой и прозрачной зоне контроля со стороны государства, а инструмент является эффективным для властей. Данные меры помогают в регулировании рынка товаров. Соответствующее заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Нам, как надзорному органу, этот инструмент дает возможность останавливать партию товара очень быстро, буквально в моменте, потому что кассы перестают пробивать товар определенной партии, это все сегодня цифровая технология позволяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Согласно оценке Высшей школы экономики, дополнительный доход в федеральный бюджет страны за счет реализации системы цифровой маркировки составил один триллион рублей. За текущий год произошло увеличение товарной массы биологически активных добавок (БАД) на рынке в четыре раза. Анна Попова добавила, что показатель не говорит о том, что продукции стало больше, а показывает на уровень, который появился из теневой зоны продажи, составлявший 75 процентов от рынка.

Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald"s.

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