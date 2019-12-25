В Петербурге учреждена международная ассоциация «Русское чудо»

Новая организация объединит исполнителей русской народной музыки со всего мира.

В Санкт-Петербурге была основана новая международная ассоциация, деятельность которой направлена на развитие и продвижение исполнительства на русских народных инструментах. По информации ТАСС со сссылкой на пресс-службу городского комитета по внешним связям, участники V Петербургской международной недели балалайки подписали совместный документ о создании Международной ассоциации исполнителей и ансамблей "Русское чудо". Центральный офис организации разместится в северной столице.

Среди учредителей — дирижёры и представители музыкальных коллективов из Франции, Латвии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Конференция, прошедшая на площадке Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, стала площадкой для обсуждения роли единой международной платформы в поддержке музыкантов. По мнению участников, ассоциация сможет повысить уровень взаимодействия между артистами, преподавателями и студентами, а также содействовать расширению присутствия русской инструментальной культуры за рубежом.

Исполнительным директором объединения назначена Надежда Полтавченко — художественный руководитель театра песни и танца "Морошка".

Ранее сообщалось, что на ярмарке трудоустройства в Петербурге вакансии представят 100 работодателей.

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