Концерт пройдет 18 ноября в КЗ на Английской набережной. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается вечер камерной вокальной музыки. Прозвучат песни, романсы, дуэты и вокальные циклы, которые проведут слушателя по музыкальной карте Европы.

К примеру, Германия и Австрия представлены музыкой Бетховена, Малера и Штрауса. Брамс из Германии в молодости дружил с венгерским скрипачом Эдуардом Ременьи и под его влиянием открыл для себя цыганскую музыку. Испанская музыка звучит в "Пяти негритянских песнях" Монтсальвадже, написанных под впечатлением от музыки Кубы и Антильских островов.

На сцену выйдут солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и лауреаты международных конкурсов, продолжительность: час 40 минут.

Фото: pxhere