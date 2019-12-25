Ожидается вечер камерной вокальной музыки. Прозвучат песни, романсы, дуэты и вокальные циклы, которые проведут слушателя по музыкальной карте Европы.
К примеру, Германия и Австрия представлены музыкой Бетховена, Малера и Штрауса. Брамс из Германии в молодости дружил с венгерским скрипачом Эдуардом Ременьи и под его влиянием открыл для себя цыганскую музыку. Испанская музыка звучит в "Пяти негритянских песнях" Монтсальвадже, написанных под впечатлением от музыки Кубы и Антильских островов.
На сцену выйдут солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и лауреаты международных конкурсов, продолжительность: час 40 минут.
Фото: pxhere
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