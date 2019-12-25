На ярмарке трудоустройства в Петербурге вакансии представят 100 работодателей

По итогам федерального этапа ярмарки в 2024 году работу нашли 3,2 тыс. горожан.

Порядка 100 работодателей представят вакансии на петербургской площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Об этом рассказали в Смольном 27 июня.

Мероприятие стартует сегодня.

Сегодня мы активно поддерживаем талантливых студентов, помогаем молодым людям найти свое дело в жизни, построить карьеру. Создаем условия для людей с инвалидностью. Отдельное большое направление – трудоустройство и переобучение участников СВО. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По итогам федерального этапа ярмарки в 2024 году работу нашли 3,2 тыс. горожан.

Главным событием станет Молодежный карьерный форум в общественном пространстве "Флагшток". Свыше 4 тыс. выпускников и молодых специалистов встретятся с работодателями. А еще площадки открыты в кадровых центрах Фрунзенского и Колпинского районов.

Участники пройдут профессиональное тестирование и получат консультации по составлению резюме от специалистов Службы занятости.

Ранее на Piter.TV: активность петербуржцев в поиске работы возросла на 23%.

Фото: pxhere