Активность петербуржцев в поиске работы возросла на 23%

Если в июне 2024-го на одно предложение о работе приходило примерно 4,1 резюме, то сейчас данный показатель вырос до 6,1, увеличившись за год на два пункта.

Специалисты hh.ru заявили о повышении уровня конкуренции за трудоустройство в Петербурге. Как подчеркнули представители сервиса, число активных поисков вакансий жителями города выросло этим летом на 23%, а за последний месяц свыше полумиллиона горожан вышло на рынок труда.

Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по ЦФО и СЗФО, подчеркнула, что возросшая активность кандидатов вызвала увеличение конкурентной борьбы. Если в июне 2024-го на одно предложение о работе приходило примерно 4,1 резюме, то сейчас данный показатель вырос до 6,1, увеличившись за год на два пункта.

Эти изменения соответствуют общей норме для рынка труда, но свидетельствуют о важных структурных сдвигах на рынке занятости Санкт-Петербурга, прокомментировала Мария Бузунова.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на частичную занятость в Петербурге вырос на 17%.Эксперты отмечают, что частичная занятость перестала ассоциироваться с низкими доходами. Подобные соискатели в первую очередь стремятся сформировать собственную занятость и гибко распланировать день, естественно, без ущерба для уровня дохода, пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Фото: Piter.TV