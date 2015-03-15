Спрос на частичную занятость в Петербурге вырос на 17%

Среди наиболее востребованных вариантов подработки лидирует работа на складе.

В 2025 году спрос на частичную занятость среди петербуржцев значительно вырос — более 40 тысяч жителей города указали в резюме поиск работы в таком формате, что на 17% превышает показатели конца 2024 года.

По данным "Делового Петербурга", эта тенденция соответствует общероссийскому тренду: в конце 2024 года 4,7 млн россиян относились к частично занятым, причем за год этот показатель увеличился на 8%. Санкт-Петербург вошел в число регионов с наибольшей долей частичной занятости (16,2%), где наиболее активными соискателями стали молодые люди в возрасте 19-30 лет, ожидающие средний доход около 78 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что частичная занятость перестала ассоциироваться с низкими доходами. Подобные соискатели в первую очередь стремятся сформировать собственную занятость и гибко распланировать день, естественно, без ущерба для уровня дохода, пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Работодатели Петербурга активно реагируют на этот спрос: с начала 2025 года было размещено более 17 тысяч вакансий с частичной занятостью (рост на 10% в годовом исчислении), при этом средний предлагаемый доход увеличился на 8% и достиг 72 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что самые необычные вакансии перечислили в Петербурге.

Фото: Pxhere