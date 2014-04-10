Житель Петербурга осужден на 10 лет за неуплату алиментов

Суд признал 40-летнего мужчину виновным в неоднократном уклонении от алиментных обязательств.

Центральный районный суд Санкт-Петербурга приговорил 40-летнего местного жителя к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за систематическое уклонение от исполнения обязанностей по выплате алиментов.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности ранее. Он признан виновным по статье, предусматривающей наказание за неоднократное неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего ребёнка без уважительных причин.

Судом установлено, что, несмотря на вынесенное судебное решение, осуждённый продолжал уклоняться от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Размер задолженности превысил 1 миллион рублей. Уголовное дело рассматривалось при поддержке государственного обвинения прокуратурой Центрального района.

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