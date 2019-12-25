В Петербурге подростки на самокатах избили прохожих

На проспекте Энергетиков группа несовершеннолетних напала на мужчин после словесного конфликта.

В Санкт-Петербурге на проспекте Энергетиков произошло нападение на прохожих, совершённое группой подростков, передвигавшихся на электросамокатах. Согласно предварительным сведениям, конфликт начался после того, как взрослые мужчины сделали юношам замечание.

Подростки применили в качестве оружия металлическую цепь, осколки стеклянных бутылок и железные прутья. В результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Александровскую больницу.

Сотрудники полиции занимаются выяснением всех деталей происшествия и проводят розыск предполагаемых нападавших.

Ранее сообщалось, что среди пользователей электросамокатов в Петербурге выявили 17 тыс. нарушений.

Фото: pixabay