В Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России

Представители Центробанка РФ, руководители крупнейших игроков российского финансового рынка и регуляторов стран-партнеров приехали в Петербург, чтобы принять участие в одном из главных событий экономической сферы - Финансовом конгрессе Банка России. Открытие форума состоялось на сцене БКЗ «Октябрьский», деловая программа продолжилась на Новой сцене Александринского театра.

Замедление экономики, укрепление рубля, снижение ключевой ставки и роль искусственного интеллекта в экономике – эти вопросы стали основными темами дискуссии на пленарной сессии с участием Эльвиры Набиуллиной и глав ведущих компаний страны. По словам Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа торможение российской экономики очевидно по многим признакам, оно вызвано целым рядом факторов, и высокая ключевая ставка — лишь одна из причин.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики. И сейчас очень важно не передержать высокие реальные ставки. Проблема даже не в величине самой ставки, а в том, что по отношению к текущей инфляции реальная ставка находится в районе 15–16%. Такую ставку можно держать в шоковой ситуации, чтобы сбить шок. Опасность возникает, когда реальная ставка держится продолжительный период. И сегодня мы находимся в моменте, когда нужно очень взвешенно, опираясь на цифры, принимать выверенные решения.

Во второй день работы Конгресса банкиры обсуждали механизмы денежно-кредитной политики, развитие платежной инфраструктуры, участие банков в экосистемах и оптимальную модель сотрудничества государства и бизнеса. По мнению первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Кирилла Царева, роль государства с точки зрения сохранения финансового суверенитета страны очень важна. Однако необходимо соблюдать баланс, сохраняя и конкуренцию, и сотрудничество.

Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Нужно найти правильный баланс, если мы его найдем, мы по-прежнему будем оставаться страной, у которой финтех, на мой взгляд, один из лучших в мире. С другой стороны, я согласен, что нам надо избежать того, чтобы у нас везде оказался один игрок и не осталось никого другого, то есть этот баланс необходимо все время искать и находить. Это действительно сложно, и мы готовы в этом участвовать.

Тот, кто создает новую технологию, несет большие риски и делает большие инвестиции. Если инновация успешная, у него возникает преимущество перед конкурентами. Понемногу технология начинает появляться и у других игроков. Когда она есть у каждого на рынке, начинается битва за цену. Потребитель от этого только выигрывает. Дальше кто-то начинает искать новую технологию. Важно поддерживать этот процесс: с одной стороны, создавать почву, чтобы возникали новые сервисы, а с другой стороны — способствовать, чтобы они появились у всех участников.

Одними из важнейших тем панельных дискуссий стали инвестиции и сбережения. Большинство россиян, согласно последним исследованиям, готовы вкладываться в инструменты, отличные от банковских депозитов, на долгий срок. В Петербурге он составляет почти 7 лет. При этом приемлемая доходность для жителей Северной Столицы – 16,9% годовых. Все чаще изучают инвестиционные возможности и пробуют вкладывать свои средства – представители самого молодого поколения, об этом в рамках Финконгресса рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова:

У нас более 6 тысяч уже клиентов-подростков, которые с 14 лет начинают инвестировать. Они, как это ни удивительно, инвестируют, в основном, в акции, им это интересно. И 70-80% у нас приходятся на акции – это первые покупки, а потом уже биржевые фонды.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов прокомментировал предложения Банка России по регулированию банковских экосистем. По словам финансиста, ужесточение норм должно быть направлено на нивелирование конкретных рисков, при этом отрасли нужны детально продуманные меры и очень аккуратная оценка их последствий для сохранения конкурентоспособности банковского сектора.