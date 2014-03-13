Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald's

Анна Попова рассчитывает, что общепит в России будет предлагать клиентам полноценное и здоровое питание.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова объяснила, что после информации об уходе из страны ресторанной сети общественного питания "Макдональдс" не было более радостного человека, чем она. Соответствующее заявление чиновница сделала, выступая в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.Эксперт подчеркнула, что профильное ведомство уже взаимодействует с компанией "Вкусно – и точка" для того, чтобы проследить за обеспечением качественного и здорового питания для посетителей, в том числе и молодого поколения. Она заметила, что клиенты должны получать полноценное и максимально здоровое питание в привычных местах и привычной им упаковке.

Мы очень надеемся, что именно эта сеть ресторанов в новом облике, в новом формате, в лучшем формате, чем было. Наверно, не было более радостного человека, когда прежняя компания уходила, чем я. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова заявила об уменьшении употребления сахара детьми благодаря питанию в школах.

Фото и видео: ПМЭФ