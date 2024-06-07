Попова заявила об уменьшении употребления сахара детьми благодаря питанию в школах

Анна Попова объяснила, почему важно формировать правильные пищевые привычки.

Дети стали добавлять в четыре раза меньше ложек сахара в пищу благодаря действию государственной программы по обеспечению бесплатным горячим питанием за счет федеральных средств учеников начальных классов в российских образовательных учреждениях. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

Проект работает уже четыре года и дает уже очень неплохие результаты. Дети в первых четырех классах значительно меньше стали потреблять соли, досаливать и добавлять сахар и требовать этой добавки. Количество добавляемых ложек сахара снизилось в 4 раза. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт объяснила, что властям важно как несовершеннолетние граждане формируют для себя правильные пищевые привычки. Анна Попова добавила, что в старшей школе таких показателей пока что нет.

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Фото и видео: ПМЭФ