  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:13
57
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Попова заявила об уменьшении употребления сахара детьми благодаря питанию в школах

0 0

Анна Попова объяснила, почему важно формировать правильные пищевые привычки.

Дети стали добавлять в четыре раза меньше ложек сахара в пищу благодаря действию государственной программы по обеспечению бесплатным горячим питанием за счет федеральных средств учеников начальных классов в российских образовательных учреждениях. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии", организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

Проект работает уже четыре года и дает уже очень неплохие результаты. Дети в первых четырех классах значительно меньше стали потреблять соли, досаливать и добавлять сахар и требовать этой добавки. Количество добавляемых ложек сахара снизилось в 4 раза.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт объяснила, что властям важно как несовершеннолетние граждане формируют для себя правильные пищевые привычки. Анна Попова добавила, что в старшей школе таких показателей пока что нет.

Средний многолетний уровень активности клещей в Ленобласти вырос почти на 94%.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: анна попова, горячее питание, пищевые привычки, пмэф, роспотребнадзор, сахар, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии