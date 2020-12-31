"Довод" Нолана возглавил "Абсолютный рейтинг фантастики" в 2020 году

В топ-3 также попали "Человек-невидимка" и "Бладшот".

Научно-фантастический боевик "Довод" режиссера Кристофера Нолана возглавил "Абсолютный рейтинг фантастики" в 2020 году. Список составила редакция киноканала Fan.

События в фильме разворачиваются после теракта в киевском оперном театре. Агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. Для этого герои используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

Второе место в "Абсолютном рейтинге фантастике" заняла картина "Человек-невидимка" Ли Уоннелла. На третьем оказался "Бладшот" Дэйва Уилсона. В топ-5 также попали "Мой создатель" и "Спутник".

Список составлялся на основе изучения топов лучших научно-фантастических фильмов 2020 года, а также данных бокс-офисов, мнений редакторов авторитетных изданий и зрителей.

Ранее была названа десятка лучших российских сериалов 2020 года.

Видео: YouTube / Warner Bros.