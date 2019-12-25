Названа десятка лучших российских сериалов 2020 года

Первую строчку в рейтинге заняла "Игра на выживание" режиссера Карена Оганесяна.

Аналитики сайта "Кино-Театр.Ру" составили топ-10 популярных сериалов 2020 года. Первую строчку в рейтинге заняла "Игра на выживание" режиссера Карена Оганесяна.

16 человек отправляются в дикую сибирскую тайгу, чтобы побороться за 1 млн евро. Правила просты: никакой еды, личных вещей, электричества, связи и цивилизации. Победит тот, кто дойдет до конца.

На втором месте оказался сериал "Новенький" Оксаны Барковской. Главную роль в нем исполнил Глеб Калюжный. Действие разворачивается в провинциальном городке, где пропал 16-летний подросток, над которым издевались в школе. Его исчезновение становится спусковым крючком и раскрывает тайны не только одноклассников, но и всего города.

Замыкает тройку лидеров драма Дмитрия Тюрина "Триггер". Психолог Артем Стрелецкий – сторонник шоковой терапии в лечении больных. Единственным способом решения проблем он считает понять себя и перестать врать. Артем постоянно провоцирует клиентов: оскорбляет их, смеется над ними, намеренно выталкивает из зоны комфорта. Практика психолога процветает, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством.

В топ-5 также попали "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина и "Гости из прошлого" Владимира Виноградова. Далее следуют сериалы "Казанова", "Перевал Дятлова", "Рикошет", "257 причин, чтобы жить" и "Патриот".

В рейтинг попали только новые проекты, премьера которых состоялась в 2020 году. Главным критерием была популярность страницы с тем или иным сериалом на сайте "Кино-Театр.Ру".

Ранее был составлен "Абсолютный рейтинг" лучших зарубежных фильмов 2020 года.

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