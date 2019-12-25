Составлен "Абсолютный рейтинг" лучших зарубежных фильмов 2020 года

Лидирует в списке "Первая корова" режиссера Келли Райхардт.

Телеканал "Синема" из пакета "Цифрового телевидения" составил "Абсолютный рейтинг" лучших зарубежных фильмов уходящего года. При составлении списка учитывались данные 19 различных ресурсов, общая посещаемость которых превышает 800 млн человек в месяц. В топ-10 попали фильмы, получившие наивысшую оценку от зрителей и критиков главных мировых изданий, высокие кассовые сборы и продажи в цифровых магазинах.

Так, на первом месте в "Абсолютном рейтинге" оказался фильм "Первая корова" режиссера Келли Райхардт. В основе сюжета – роман Джонатана Рэймонда "Половина жизни". История рассказывает о неожиданном союзе между путешествующим поваром и китайцем, иммигрировавшим в США в поисках лучшей жизни

На второй строчке расположилась криминальная комедия "Джентльмены" режиссера Гая Ричи. Главную роль сыграл Мэттью МакКонахи. Кроме него в фильме снялись Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл и др.

Тройку лидеров замыкает драма "Земля кочевников", которая победила на Венецианском кинофестивале в этом году. Режиссером выступила Хлоя Чжао.

В топ-5 "Абсолютного рейтинга" также попали "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман и "Довод" Кристофера Нолана. В десятке лучших зарубежных фильмов 2020 года, по версии телеканала "Синема", также оказались "Рок влюбленных", "Американская утопия", "Минари", "Просто помиловать" и "Суд над чикагской семеркой".

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