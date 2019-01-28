Телеканал "Триколор" претендует на показ "Дома-2"

Создатели шоу также ведут переговоры с онлайн-кинотеатрами и площадками "СТС Медиа".

Телевизионный оператор "Триколор" хочет купить права на показ реалити-шоу "Дом-2", от которого отказался телеканал ТНТ. Об этом сообщает издание Tricolor TV Magazine.

"Триколор" хочет купить лучшие выпуски "Дома-2". Представители телеканала уже готовятся к переговорам. В настоящий момент создатели шоу также ведут переговоры с онлайн-кинотеатрами и площадками "СТС Медиа".

О закрытии "Дома-2" на ТНТ стало известно вечером 18 декабря. Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. Причиной закрытия шоу стали низкие рейтинг и уход из проекта крупных рекламодателей.

Фото: ВКонтакте / Дом 2