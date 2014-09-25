Петербургская телебашня окрасится в цвета триколора 25 декабря

Световой сценарий приурочен к 25-летию ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Телебашня получит праздничную подсветку в цветах российского флага 25 декабря. Световой сценарий приурочен к 25-летию ФГУП "Главный радиочастотный центр". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Сегодня юбилейные сценарии одновременно включат на телебашнях и объектах связи в десятках городов страны – от Калининграда до Благовещенска. Главный радиочастотный центр создали в 2000 году, он обеспечивает устойчивую работу телерадиовещания, связи и цифровой инфраструктуры.

Подсветка будет работать с 16:00 до 09:50 26 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что ансамбль из пяти зданий возле Новой Голландии получил художественную подсветку.

Фото: пресс-служба Смольного