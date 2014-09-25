  1. Главная
Петербургская телебашня окрасится в цвета триколора 25 декабря
Сегодня, 11:47
100
0 0

Световой сценарий приурочен к 25-летию ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Телебашня получит праздничную подсветку в цветах российского флага 25 декабря. Световой сценарий приурочен к 25-летию ФГУП "Главный радиочастотный центр". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Сегодня юбилейные сценарии одновременно включат на телебашнях и объектах связи в десятках городов страны – от Калининграда до Благовещенска. Главный радиочастотный центр создали в 2000 году, он обеспечивает устойчивую работу телерадиовещания, связи и цифровой инфраструктуры. 

Подсветка будет работать с 16:00 до 09:50 26 декабря. 

Ранее мы рассказывали о том, что ансамбль из пяти зданий возле Новой Голландии получил художественную подсветку. 

Фото: пресс-служба Смольного

