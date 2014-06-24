В День Победы телебашню в Петербурге украсит праздничная подсветка

В субботу, 9 мая, главная телебашня Санкт-Петербурга озарится светом Победы: на ней появится динамическая георгиевская лента высотой более 160 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального центра РТРС.

Тематическая архитектурно-художественная подсветка будет работать с 21:50 9 мая до 04:00 10 мая. Специальный сценарий начнётся на отметке 25 метров и завершится на высоте 187 метров, где ствол башни украсит чередование чёрных и оранжевых полос — символ памяти и славы.

В этот день к световому марафону присоединятся телебашни и мачты РТРС по всей стране — от Биробиджана и Благовещенска до Калининграда и Сочи. В Москве Останкинская телебашня покажет на медиафасаде тематический ролик "9 мая. Победа!"

Эта акция — часть всероссийской традиции, объединяющей города и напоминающей о великом подвиге народа. "Лучи Победы" и световые инсталляции стали символом памяти, стойкости и благодарности поколению победителей.

Видео: Piter.TV (Мария Гончарова)