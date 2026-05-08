"Паровозы Победы" прибыли на Балтийский вокзал

В Петербурге на Балтийском вокзале состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В город прибыли "Паровозы Победы", которые стали центром передвижной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Перед жителями и гостями города выступили представители государственных структур, а затем состоялся торжественный митинг. В рамках экспозиции были представлены реплика бронепоезда БП-43 и ретросостав с образцами военной техники времён войны. Посетители смогли прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу военных лет.

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время мероприятия обеспечивали сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. За всё время проведения мероприятия нарушений зафиксировано не было.

Видео: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте