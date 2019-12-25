"Бал Победы" в Петропавловской крепости соберет более 2 тыс. участников

В пятницу, 8 мая, на Соборной площади Петропавловской крепости состоится масштабная театрализованная реконструкция "Бал Победы", в которой примут участие свыше 2 тысяч человек. Об этом рассказали организаторы.

В постановке будут задействованы 100 профессиональных танцевальных пар, а также школьники, студенты, юнармейцы и представители различных общественных организаций. По замыслу авторов, спектакль отразит идею единства поколений, национальностей и судеб, которые привели к Великой Победе.

Особое место в программе займёт торжественное шествие юнармейских и курсантских парадных расчётов — в нём примут участие более 250 юнармейцев и курсанты военных вузов города.

Реконструкция начнётся в 12:00 и будет синхронизирована с традиционным полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона. Организатором мероприятия выступает Центр патриотического воспитания молодёжи "Дзержинец".

