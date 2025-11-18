Ансамбль из пяти зданий возле Новой Голландии получил художественную подсветку

Всего установлено 479 светодиодных светильников.

Пять зданий на набережной Адмиралтейского канала в Петербурге получили художественную подсветку. Проект реализован в рамках программы взаимодействия городского правительства и ПАО "Газпром".

Как рассказали в комитете по энергетике Северной столицы, световой ансамбль объединил в единую концепцию четыре доходных дома и фасад школы. Всего установлено 479 светодиодных светильников, проложено 1,3 километра линий.

Администрация Петербурга и "Газпром" сотрудничают с 2007 года. За это время ввели свыше 120 объектов инженерной инфраструктуры.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга