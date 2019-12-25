"Дом-2" перестанет выходить на ТНТ с 2021 года

30 декабря покажут финальный выпуск программы.

Популярный российский телеканал ТНТ подтвердил информацию о закрытии реалити-шоу "Дома-2". Проект перестанет выходить в эфир с 2021 года. Последний выпуск программы покажут 30 декабря.

"Это не утка и не шуточка: мы действительно прощаемся с "Дом-2". Уходит целая эпоха, исторический проект российского телевидения", - сообщила пресс-служба телеканала.

Главной причиной закрытия проекта представители ТНТ назвали низкие рейтинги. Кроме того, проект покинули крупные рекламодатели. Никто из участников шоу и ведущих не знают о дальнейшей судьбе реалити-шоу. Возможно "Дом-2" переедет на другой канал.

Шоу транслируется в эфире ТНТ 16 лет. "Дом-2" не раз критиковали из-за непристойного поведения участников. Проект пытались закрыть несколько раз.

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Фото: ВКонтакте / Дом 2