Бузова и Дава записали новый новогодний трек

Телеведущая и певица Ольга Бузова подарила своим поклонникам новогодний трек. Вместе со своим возлюбленным Давой она выпустила песню под названием "Снежинки".
"Снежинки падают, падают к нам в руки
И мне с тобой так хорошо и некогда скучать
Салюты тают, летают и ни минуты
Терять не будем, мы будем танцевать", - поется в припеве.
В новом треке звездная пара решила, судя по всему, рассказать всем о своих идеальных отношениях. На обложке фотография Ольги Бузовой и Давы в шапках, новогодних свитерах. Своими руками артисты формируют сердце.
"Скорее заряжайся новогодним настроением вместе с нами", - написала Ольга в Instagram.
Трек доступен для скачивания на всех цифровых площадках.
Ранее мы писали, что Бузова в образе Малефисенты поразила жюри шоу "Ледниковый период".
Видео: Instagram / buzova86
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