Бузова и Дава записали новый новогодний трек

Композиция под названием "Снежинки" доступна на всех цифровых площадках.

Телеведущая и певица Ольга Бузова подарила своим поклонникам новогодний трек. Вместе со своим возлюбленным Давой она выпустила песню под названием "Снежинки".

"Снежинки падают, падают к нам в руки

И мне с тобой так хорошо и некогда скучать

Салюты тают, летают и ни минуты

Терять не будем, мы будем танцевать", - поется в припеве.

В новом треке звездная пара решила, судя по всему, рассказать всем о своих идеальных отношениях. На обложке фотография Ольги Бузовой и Давы в шапках, новогодних свитерах. Своими руками артисты формируют сердце.

"Скорее заряжайся новогодним настроением вместе с нами", - написала Ольга в Instagram.

Трек доступен для скачивания на всех цифровых площадках.

Ранее мы писали, что Бузова в образе Малефисенты поразила жюри шоу "Ледниковый период".

Видео: Instagram / buzova86