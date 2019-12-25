Бузова в образе Малефисенты поразила жюри шоу "Ледниковый период"

Больше всего номер понравился Татьяне Тарасовой.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в десятом выпуске шоу "Ледниковый период" примерила на себя образ ведьмы из сказки Шарля Перро "Спящая красавица". Звезда вышла на лед в образе Малефисенты. Кадры с выступления появились в Instagram певицы.

Очередной выпуск шоу был посвящен сказкам и фильмам. Партнер Бузовой Дмитрий Соловьев был верным помощником Малефисенты – вороном. На красочных кадрах можно увидеть Ольгу с рогами на голове и роскошными крыльями за спиной.

Члены жюри "Ледникового периода" по достоинству оценили новый номер пары. Больше всего выступление понравилось Татьяне Тарасовой. Она отметила, что это лучшее катание Ольги за весь проект. Однако ей нужно еще поработать над техникой – поддержки есть, но нет никаких связующих элементов.

Кроме Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на лед вышли Александр Энберт с Ольгой Кузьминой, которые сыграли Шляпника и Алису из "Алисы в стране чудес". Роман Костомаров появился перед зрителями в образе Марка Антония, а Регина Тодоронеко сыграла Клеопатру. Вячеслав Чепурченко с Яной Хохловой выступили в роли героев популярной экранизации книги "Двенадцать стульев".

Ранее мы писали, что Татьяна Навка получила 30 млн рублей из бюджета на свои ледовые шоу.

Фото: Instagram / buzova86