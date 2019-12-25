Ленинградский зоопарк в прошлом году посетили 1,2 млн человек

В Международный день защиты детей учреждение побило рекорд за последние 37 лет: тогда пришли 24,3 тыс. гостей.

В 2024 году Ленинградский зоопарк посетили 1,2 млн человек, что на 7,5% больше, чем в 2023 году. В Международный день защиты детей учреждение побило рекорд за последние 37 лет: тогда пришли 24,3 тыс. гостей.

Зоопарк Петербурга посетили 331 тыс. льготников и 351 тыс. человек бесплатной категории. Было 446 тыс. детей, 128 тыс. членов многодетных семей, 46,8 тыс. студентов и 18,6 тыс. участников СВО. Также приезжали со всего Северо-Западного региона, из Центрального округа, Поволжья, Дальнего Востока, Урала и Сибири. Северный Кавказ на пятом месте. Кроме того, заглядывали иностранцы из 18 стран.

Гости чаще всего выделяли в книгах отзывов жирафа Соню, белую медведицу Хаарчаану, экспозиции павильона "Экзотариум", птиц, обезьян, крупных кошек, детский зоопарк и манулов.

Ранее альпака Сайка из Ленинградского зоопарка переехала к своей тетке.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка