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Ленинградский зоопарк в прошлом году посетили 1,2 млн человек
Сегодня, 15:21
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Ленинградский зоопарк в прошлом году посетили 1,2 млн человек

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В Международный день защиты детей учреждение побило рекорд за последние 37 лет: тогда пришли 24,3 тыс. гостей.

В 2024 году Ленинградский зоопарк посетили 1,2 млн человек, что на 7,5% больше, чем в 2023 году. В Международный день защиты детей учреждение побило рекорд за последние 37 лет: тогда пришли 24,3 тыс. гостей. 

Зоопарк Петербурга посетили 331 тыс. льготников и 351 тыс. человек бесплатной категории. Было 446 тыс. детей, 128 тыс. членов многодетных семей, 46,8 тыс. студентов и 18,6 тыс. участников СВО. Также приезжали со всего Северо-Западного региона, из Центрального округа, Поволжья, Дальнего Востока, Урала и Сибири. Северный Кавказ на пятом месте. Кроме того, заглядывали иностранцы из 18 стран. 

Гости чаще всего выделяли в книгах отзывов жирафа Соню, белую медведицу Хаарчаану, экспозиции павильона "Экзотариум", птиц, обезьян, крупных кошек, детский зоопарк и манулов. 

Ранее альпака Сайка из Ленинградского зоопарка переехала к своей тетке. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: итоги года, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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