Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка переехала к своей тетке

НА видео попал момент их первой совместной прогулки.

В Ленинградской зоопарке поделились видеозаписью долгожданного объединения. Молодая альпака по имени Сайка переехала к своей тетке – Шарлотке.

Сайка родилась совсем недавно и уже получает первые уроки "социализации" от старшей родственницы. Вместе с Шарлоткой они проводят время за прогулкой и развлекаются.

Конечно, как и в любой семье, бывают моменты, когда одна может слегка "поддеть" другую — легкий пинок или игривый толчок. Но это лишь часть их общения. Это нормальные, живые и настоящие отношения, в которых есть место и радости, и легким разногласиям. Ленинградский зоопарк

Ранее мы писали, что на Ковалевской улице увидели самку черного дрозда.

Видео: Ленинградский зоопарк