В настоящий момент он думает по поводу сценария и сюжета.

Российский режиссер Клим Шипенко рассказал о продолжении "Холопа". Он не исключает выхода второй части фильма.

"Возможно, будет", - заявил Клим.

В настоящий момент режиссер активно думает по поводу сценария и сюжета картины.

"Когда придумаем, точно не скажем, пока фильм не снимем", - отметил он.

Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли добился небывалого успеха как в российском прокате, так и за рубежом. Сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов. На родине картина заработала более 3 млрд рублей, став одной из самых популярных в 2020 году.

Сюжет рассказывает о молодом мажоре Грише. Заигравшись в красивую жизнь, он решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое – в деревню с атмосферой 19 века.

Стоит отметить, что сам Милош Бикович скептически отнесся к идее продолжения фильма. Исполнитель главной роли не уверен, что это был бы очень правильный выбор.

Фото: Piter.TV, кадр из фильма "Холоп"

Видео: Piter.TV