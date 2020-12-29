Российский режиссер Клим Шипенко рассказал о продолжении "Холопа". Он не исключает выхода второй части фильма.
"Возможно, будет", - заявил Клим.
В настоящий момент режиссер активно думает по поводу сценария и сюжета картины.
"Когда придумаем, точно не скажем, пока фильм не снимем", - отметил он.
Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли добился небывалого успеха как в российском прокате, так и за рубежом. Сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов. На родине картина заработала более 3 млрд рублей, став одной из самых популярных в 2020 году.
Сюжет рассказывает о молодом мажоре Грише. Заигравшись в красивую жизнь, он решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое – в деревню с атмосферой 19 века.
Стоит отметить, что сам Милош Бикович скептически отнесся к идее продолжения фильма. Исполнитель главной роли не уверен, что это был бы очень правильный выбор.
Фото: Piter.TV, кадр из фильма "Холоп"
Видео: Piter.TV
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