Комедия "Холоп" Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года

Второе место по популярности занял боевик Гая Ричи "Джентльмены".

Стало известно, какие фильмы в этом году чаще всего искали российские пользователи Google. Первую строчку рейтинга заняла комедия Клима Шипенко "Холоп". Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение "Ленты.ру".

"Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли добился небывалого успеха как в российском прокате, так и за рубежом. Сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов. На родине кассовые сборы превысили 3 млрд рублей.

Сюжет рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое – в деревню с атмосферой 19 века.

Второе место по популярности поисковых запросов в Google занял боевик Гая Ричи "Джентльмены". На третьей строчке расположился фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод".

В топ-10 также попали фильмы "Союз спасения", "Лед 2", "Вторжение", "После. Глава 2" и др.

Среди сериалов лидером стало турецкое шоу "Жестокий Стамбул". Следом идут криминальная драма "Бумажный дом" и мелодрама "Ветреный".

Ранее режиссер "Холопа" Клим Шипенко допустил выход продолжения фильма.

Видео: YouTube / Central Partnership