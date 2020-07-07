Клим Шипенко не исключил выход второй части "Холопа"

Создатели фильма не хотят подгонять его под какую-то дату и разочаровывать зрителей.

Режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко в передаче Софико Шеварднадзе "Просто о сложном" рассказал о судьбе второй части "Холопа". Он не исключил возможность того, что зрители могут увидеть продолжение картины.

"Мы его еще придумываем. То есть мы думаем в эту сторону ", - заявил режиссер, добавив, что пока ничего не придумано, и есть шанс, что продолжения может и не быть.

Создатели фильма не хотят подгонять его под какую-то конкретную дату и разочаровывать зрителей. Шипенко объяснил, что "Холоп" не планировался как франшиза, однако в нем есть открытый финал.

Стоит отметить, что "Холоп" Клима Шипенко с Милошем Биковичем в главной роли добился небывалого успеха в России и за рубежом. Сборы фильма в Европе и Америке составили более 1,8 млн долларов. На родине кассовые сборы превысили 3 млрд рублей.

Сюжет комедии "Холоп" рассказывает о молодом мажоре Грише, который, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к психологу. Вместе они придумывают уникальный проект и отправляют Гришу в прошлое – в деревню с атмосферой 19 века.

Ранее исполнитель главной роли Милош Бикович высказал свое мнение по поводу выхода второй части "Холопа".

Видео: YouTube / Central Partnership