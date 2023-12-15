Вышел трейлер исторического фильма "Красный шелк" с Милошем Биковичем

В кинотеатрах России лента появится 20 февраля 2025 года.

В социальных сетях появился второй трейлер фильма "Красный шелк" со звездой "Холопа" Милошем Биковичем в главной роли. Сюжет картины рассказывает о второй половине 1920-ых годов. Основным персонажем станет бывший агент, который застревает на территории Китая после падения Российской империи. Вернуться на Родину мужчина может, только сопроводив местных курьеров, везущих в Москву на Транссибирском экспрессе засекреченные документы, которые должны определить ход дальнейшей истории. Однако, охоту за важным грузом ведут также иностранные разведчики. Для того, чтобы раскрыть общего врага, свои усилия объединяют молодой красноармеец и бывший царский агент. В актерском составе заявлены Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и другие. Главную женскую роль исполнила китаянка Чжэн Ханьи. Режиссером проекта выступил Андрей Волгин. В широкий прокат лента выйдет 20 февраля 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат