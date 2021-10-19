  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:55
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Клим Шипенко: снятый в космосе фильм сможет окупить свой бюджет в прокате

0 0

Режиссер раскрыл подробности о съемочном процессе на МКС.

Российский режиссер Клим Шипенко считает, что фильм "Вызов", снятый на борту Международной космической станции, сможет окупить себя в широком прокате. Он подчеркнул, что команда отсняла около 30 часов материала для кинокартины. Такое заявление гость сделал на пресс-конференции в ТАСС.

Порядка 30 террабайт, это много, 30 с чем-то часов. Думаю, в фильме из этого будет после монтажа порядка 25-35 минут. Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики.

Клим Шипенко, режиссер

Режиссер объяснил журналистам, что в целом кино способно зарабатывать больше деньги. Шипенко заметил, что по отношению к "Вызову" наблюдается мировой интерес. Он заметил, что люди из разных стран пишут создателям картины. Фильм станет первым художественным в истории человечества, снятым в космосе.

"Киноэкипаж" вернется на Землю раньше, чем предполагалось.

Фото и видео: YouTube / TASS

Теги: вызов, киноэкипаж, клим шипенко, космос, мкс
Категории: Кино, Культура, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии