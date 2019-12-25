ГД на этой неделе рассмотрит законопроекты об увеличении госпошлин для мигрантов

Вячеслав Володин рассказал о планах парламента на неделю.

Депутаты Государственной думы России на текущей неделе рассмотрят несколько законопроектов, предлагающих увеличить государственные пошлины для мигрантов. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин. В частности, политики рассмотрят инициативы об увеличении до 4 200 рублей стоимости выдачи, переоформления патента или продления срока разрешения на работу для иностранцев. Стоимость дубликата патента или разрешения на работу составит 2 100 рублей.

Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

По словам спикера, законодателями предложено установить или увеличить ряд других государственных пошлин: за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства, за продление срока временного пребывания в России за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

Мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию.

Фото: Дума ТВ