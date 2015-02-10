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Китай планирует исследовать Нептун
Сегодня, 13:29
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Китай планирует исследовать Нептун

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Межпланетную миссию запустят к 2033 году.

Китайские ученые планируют исследовать Нептун. Об этом сообщил портал Space News.

По информации источника, межпланетную миссию запустят к 2033 году. Это будет первый китайский аппарат, направленный к ледяному гиганту. Он получит радиоизотопный источник энергии, который позволит ему работать на огромном расстоянии от Солнца. Целью миссии называют проведение детального изучения атмосферы, магнитного поля, системы колец и спутников Нептуна.

Ранее мы сообщали, что на Солнце произошел крупный выброс плазмы.

Фото: pxhere.com

Теги: исследование, китай, космос, нептун
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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