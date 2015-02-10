Китай планирует исследовать Нептун

Китайские ученые планируют исследовать Нептун. Об этом сообщил портал Space News.
По информации источника, межпланетную миссию запустят к 2033 году. Это будет первый китайский аппарат, направленный к ледяному гиганту. Он получит радиоизотопный источник энергии, который позволит ему работать на огромном расстоянии от Солнца. Целью миссии называют проведение детального изучения атмосферы, магнитного поля, системы колец и спутников Нептуна.
Ранее мы сообщали, что на Солнце произошел крупный выброс плазмы.
Фото: pxhere.com
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