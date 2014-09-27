На Солнце произошел крупный выброс плазмы

Часть плазмы может подойти к Земле.

Учеными зарегистрирован выброс плазмы размером около одного миллиона километров на Солнце, который может задеть Землю. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Эксперт заметили, что речь идет о, возможно, самом большом в 2025 году и "абсолютно точно самым эффектном выбросе протуберанца" на данном небесном теле. Явление зафиксировано между тремя и семью часами утра 7 июля.

В космос было выброшено волокно плазмы размером около 1 млн км, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа. сообщение от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Установлено, что выброс произошел точно напротив нашей планеты на видимой стороне Солнца, поэтому возможен приход части плазмы к Земле.

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Фото и видео: Telegram / Космическая погода — XRAS.RU (в ускоренном режиме (автор — Николай, @gigagugo)