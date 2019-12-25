Съемочная группа приземлится около Жезказгана.

"Киноэкипаж" вернется на Землю раньше, чем предполагалось. Об этом рассказали представители Центра управления полетами ЦНИИмаш. Предприятие входит в состав государственной корпорации "Роскосмос". Эксперты прогнозируют посадку космического корабля на одну минуту раньше ранее спрогнозированного времени.

Расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган. пресс-служба ЦУП России

Напомним, что ранее космонавты должны были сесть на Землю в 7:36:35 по московскому времени, а также на два километра ближе к Жезказгану. Корабль "Ю.А.Гагарин" вернет космонавта Олега Новицкого, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Съемочная бриагад находилась на Международной космической станции с 5 октября. Они снимали там первый художественный фильм в космическом пространстве.

Ночью на МКС из-за сбоя в системе управления "Звезды" сработала сирена.

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