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Ночью на МКС из-за сбоя в системе управления "Звезды" сработала сирена
Сегодня, 10:22
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Ночью на МКС из-за сбоя в системе управления "Звезды" сработала сирена

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Антон Шкаплеров связался с Центром управления полетами в РФ.

Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена. Об этом сообщается во время трансляции переговоров экипажа NASA. Сообщение о ситуации Шкаплеров передал специалисту, находящемуся в подмосковном Центре управления полетами.

У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал, чтобы они услышали.

Антон Шкаплеров, космонавт

Эксперт полагает, что причиной неполадки стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления за движением "Звезды". Представитель хьюстонского Центра управления полетами объяснил экипажу МКС, что никаких действий дополнительных действий от них не потребуется.

В NASA поделились подробностями потери ориентации в пространстве на МКС.

Фото: Pixabay.com

Теги: nasa, антон шкаплеров, звезда, мкс, научный модуль, сирена
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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