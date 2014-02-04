Ночью на МКС из-за сбоя в системе управления "Звезды" сработала сирена

Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена. Об этом сообщается во время трансляции переговоров экипажа NASA. Сообщение о ситуации Шкаплеров передал специалисту, находящемуся в подмосковном Центре управления полетами.
У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал, чтобы они услышали.
Антон Шкаплеров, космонавт
Эксперт полагает, что причиной неполадки стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления за движением "Звезды". Представитель хьюстонского Центра управления полетами объяснил экипажу МКС, что никаких действий дополнительных действий от них не потребуется.
В NASA поделились подробностями потери ориентации в пространстве на МКС.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все