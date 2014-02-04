Ночью на МКС из-за сбоя в системе управления "Звезды" сработала сирена

Антон Шкаплеров связался с Центром управления полетами в РФ.

Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена. Об этом сообщается во время трансляции переговоров экипажа NASA. Сообщение о ситуации Шкаплеров передал специалисту, находящемуся в подмосковном Центре управления полетами.

У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал, чтобы они услышали. Антон Шкаплеров, космонавт

Эксперт полагает, что причиной неполадки стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления за движением "Звезды". Представитель хьюстонского Центра управления полетами объяснил экипажу МКС, что никаких действий дополнительных действий от них не потребуется.

В NASA поделились подробностями потери ориентации в пространстве на МКС.

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