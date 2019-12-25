В NASA поделились подробностями потери ориентации в пространстве на МКС

Потеря ориентации в пространстве на МКС продолжалась полчаса.

В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС. В пресс-службе американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства прокомментировали недавний инцидент с потерей ориентации Международной космической станции. Эксперты заявили, что МКС потеряла ориентацию на полчаса, но ситуация не угрожала здоровью и жизни экипажа.

В течение 30 минут управлявшие полетом восстановили контроль над положением космической станции, которая сейчас в стабильном положении. Экипаж бодрствовал во время инцидента и не подвергался никакой опасности. пресс-служба NASA

Напомним, что странное поведение МКС зафиксировано во время тестирования двигателей "Союз МС-18". В воскресенье на этом космическом корабле с МКС на Землю отправятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Сейчас ориентация в пространстве МКС восстановлена. Глава полетом российского сегмента орбитальной станции Владимир Соловьев заверил экипаж в том, что МКС развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.

МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза".

Фото: Pixabay.com