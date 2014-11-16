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МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза"
Сегодня, 15:20
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МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза"

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Сейчас обстановка на орбитальной станции - штатная.

Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей космического корабля "Союз МС-18", на котором члены киноэкипажа будут возвращаться обратно на Землю. Об этом сообщили во время переговоров космонавты. Их обсуждения транслировались на официальном сайте NASA. 

Нам пришло аварийное сообщение от коллег с американского сегмента станции — потеря ориентации.

Антон Шкаплеров, космонавт

Представитель российского Центра управления полетами, расположенного в Московской области, пояснил журналистам, что вышеупомянутая ситуация произошла в тот момент, когда тестировалась система управления движением. Обычная данная проверка проводится перед возвращением ракеты на планету.

Корабль "Союз" с киноэкипажем на борту успешно пристыковался к МКС.

Фото: Pixabay.com

Теги: киноэкипаж, мкс, союз
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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