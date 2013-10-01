Корабль "Союз" с киноэкипажем на борту успешно пристыковался к МКС

Теперь экипажу станции предстоит проверка герметичности стыковки.

Корабль "Союз МС-19" с тремя членами экипажа долетел до Международной космической станции, а затем пристыковался к модулю "Рассвет". Трансляция ведется на официальном сайте государственной корпорации Роскосмос.

Следующий шаг – проверка экипажем МКС герметичности стыковки. После этого будет запущен процесс выравнивания давления между прибывшим кораблем и самой станцией. Затем киноэкипаж сможет перейти на борт МКС.

Напомним, запуск ракеты состоялся на Байконуре 5 октября около полудня по московскому времени. На борту "Союза" находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они планируют снять первый в мире художественный фильм в космосе под названием "Вызов". Сюжет картины держится в секрете. Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток.

Ранее летящий на МКС на съемки фильма космонавт Шкаплеров пожаловался на правки в сценарии.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ