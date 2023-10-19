"Роскосмос" хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС

Дмитрий Баканов раскрыл планы сотрудничества со Сбером.

"Роскосмос" хочет отправить нейросеть Сбербанка GigaChat для помощи российским космонавтам на Международную космическую станцию осенью 2025 года. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Баканов, выступая на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2025") в Нижнем Новгороде

Хотел бы поблагодарить "Сбер", Германа Оскаровича Грефа за то, что они делают... прямой ассист космонавта. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС. У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один - в марте. То бишь мы подумаем, попробуем к осени успеть. Дмитрий Баканов, эксперт

Эксперт уточнил коллегам, что в сотрудничестве со "Сбером" "Роскосмос" использует искусственный интеллект для улучшения разрешения космических изображений. К настоящему моменту испытаны технологии, позволяющие ученым поднять показатель с одного метра до 0,5 метра. Дмитрий Баканов отметил, что в сфере применения цифровых средств в космической отрасли PLM (Product lifetime management, система управления жизненным циклом продукта) от Российской орбитальной станции (РОС) работает на отечественном продукте T-FLEX.

В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание допсегмента навигационной системы ГЛОНАСС.

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР