Корабль Cargo Dragon с грузом для МКС стартовал с космодрома во Флориде

Стыковка с орбитальной станцией произойдет спустя 28 часов после запуска с мыса Канаверал.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем Cargo Dragon. Объект направится на Международную космическую станцию для пополнения запасов экипажа. Прямая трансляция велась на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Известно, что Falcon 9 в рамках 32-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС стартовала с территории космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного в штате Флорида в 04:16 утра 21 апреля по времени восточного побережья США (в 11:16 по времени Москвы).

Эксперты определили, что путь от Земли до орбитальной станции у космического грузовика займет около 28 часов. Стыковка на месте назначения запланирована на 22 апреля. На станцию, помимо продовольствия, запасов и оборудования, Cargo Dragon отправил дополнительно улучшенную систему мониторинга качества воздуха, две пары атомных часов, которые считаются самым точным прибором для измерения времени.

Напомним, что грузы на станцию, кроме Cargo Dragon производства SpaceX, также доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman.

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Фото и видео: SpaceX, NASA; YouTube / SciNews